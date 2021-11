La definizione e la soluzione di: Spara bombe di ridotta potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : LANCIA GRANATE

Curiosità/Significato su: Spara bombe di ridotta potenza da fuoco capaci di tirare sia nel primo sia nel secondo arco) per lanciare bombe (granate esplosive). La prima indicazione dell'uso di obici (obus) veri ...

Altre definizioni con spara; bombe; ridotta; potenza; Lo è il fucile dopo aver spara to; spara a raffiche; Bisogna toglierla prima di spara re; Un cow-boy da spara toria; Christian: negli spot Gillette esclama like a bombe r; Miscela incendiaria per bombe ; bombe tte di carta; Lo sono tube, berretti e bombe tte; Scalcinata, malridotta ; ridotta in minutissimi frammenti; ridotta in cattive condizioni; La tecnica di realizzare oggetti in scala ridotta ; Una potenza di dieci; La terza potenza di un numero; Una prepotenza del racket; potenza creativa; Ultime Definizioni