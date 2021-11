La definizione e la soluzione di: La sospensione del respiro del sub che si immerge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APNEA

Curiosità/Significato su: La sospensione del respiro del sub che si immerge

Altre definizioni con sospensione; respiro; immerge; Il processo per cui sul fondo di un recipiente si depositano particelle solide in sospensione ; Determina la sospensione di un titolo in Borsa; La sospensione del respiro; Pausa, sospensione ; Difficoltà di respiro ; Esalare l'ultimo respiro ; respiro soffocato; Complica il respiro ; S’immerge con le bombole; immerge rsi nel ballo; Si immerge in acque profonde con lo scafandro; Vi si immerge Dante; Ultime Definizioni