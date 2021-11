La definizione e la soluzione di: Soltanto certi aerei ne sfondano il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SUONO

Curiosità/Significato su: Soltanto certi aerei ne sfondano il muro presidia la città universitaria. Il 23 febbraio al termine d'una manifestazione nel centro della città , gli studenti sfondano i cordoni della polizia e occupano ...

Altre definizioni con soltanto; certi; aerei; sfondano; muro; soltanto immaginari; Parole, solo c soltanto parole; Non tutte, soltanto poche; Ebbe... soltanto per metà; Attorno a certi involtini; Un piccolo rimborso dato da certi siti di vendite; Il compositore russo di 4 famosi concerti per piano; L’abito del concerti sta; Capannone per aerei ; Strumenti presenti sugli aerei ; aerei che non rombano; Nei piccoli aerei è frontale; Suggestiva canzone napoletana lanciata da muro lo; Sottile muro divisorio; Si usa per piantare i tasselli nel muro ; Premuro sa delicatezza; Ultime Definizioni