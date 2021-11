La definizione e la soluzione di: Si soggiorna in quelli ameni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUOGHI

Curiosità/Significato su: Si soggiorna in quelli ameni grazie al soggiorno algerino. La scelta cadde su Bordighera, uno dei più ameni e frequentati luoghi di villeggiatura della Riviera di Ponente, in Liguria: ...

Altre definizioni con soggiorna; quelli; ameni; soggiorna re, alloggiare; soggiorna re stabilmente; quelli marini si chiamano otarie; quelli della vita sono infiniti; quelli gialli sono detti anche giunchiglie; quelli nautici sono più larghi; Gli originali sono ameni ; Ultime Definizioni