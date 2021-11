La definizione e la soluzione di: Servono per risolvere un quesito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DATI

Curiosità/Significato su: Servono per risolvere un quesito istruzioni), consente di risolvere tutti i quesiti di una stessa classe. Esso deve essere: finito, cioè quando è costituito da un numero finito di istruzioni ...

