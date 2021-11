La definizione e la soluzione di: Un modo di procedere delle barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOLINA

Curiosità/Significato su: Un modo di procedere delle barche a vela Abbrivio il procedere per inerzia di un'imbarcazione quando la spinta delle vele o del motore è terminata. Accollo (A collo) si dice di una vela che si gonfia ...

Altre definizioni con modo; procedere; delle; barche; vela; modo indefinito dei verbi; Un modo per reclutare; Si mette sul fuoco... per modo di dire; Da __ suo = in modo adeguato a lui; Precauzione nel procedere ; Esortazione a procedere ; Tirar fuori o procedere l'uno dietro l'altro; procedere col passo cadenzato dei militari; Apparecchio delle centrali telefoniche; L'arma delle cariche a cavallo; Tito, eroico bresciano delle Dieci giornate; Turbamento delle acque; barche in un sol pezzo; L'attività relativa a barche e yacht; Affitti... di barche ; barche a vela con solo due persone a bordo; Il Cayard della vela ; Barca da pesca a un solo albero e vela latina; Barche a vela con solo due persone a bordo; Lo è per esempio Il cuore rivela tore; Ultime Definizioni