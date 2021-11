La definizione e la soluzione di: Le misure convenzionali degli abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAGLIE

Curiosità/Significato su: Le misure convenzionali degli abiti alla moda solo agli inizi del 1800, quando le donne presero a indossare stretti abiti su misura, riducendone le dimensioni. La moda italiana lo adottò con ...

Altre definizioni con misure; convenzionali; degli; abiti; Antiche misure terriere; misure di peso; misure agrarie d'oltremanica; Le sue misure sono state... molto severe; Suddivisioni convenzionali della Terra per la regolazione del tempo; Unità di misura della pressione non convenzionali ; Quella dalla testa bianca è il simbolo degli USA; Il dittongo degli oriundi; Il galateo degli educati; 39 A sud degli Sloveni; Fabbrica... di abiti ; Indumenti superiori di abiti da uomo e tailleur; abiti che fanno i monaci; Attitudine... per fare abiti ; Ultime Definizioni