La definizione e la soluzione di: __ Minnelli, Oscar per Cabaret. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIZA

Curiosità/Significato su: __ Minnelli, Oscar per Cabaret Oscar alla miglior attrice 1973 Liza May Minnelli (pronuncia ['la?z? m?'n?l?]) (Los Angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice e cantante statunitense. Figlia ...

Altre definizioni con minnelli; oscar; cabaret; minnelli __ attrice e cantante; La minnelli di Cabaret; Il film per il quale Liza minnelli ha avuto l'Oscar; Il nome della minnelli ; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre oscar quest’anno; Julianne premio oscar per Stili Alice; La Rainer attrice tedesca che vinse due oscar negli Anni '30; Un genere teatrale con musica, balli e cabaret ; La Minnelli di cabaret ; Il breve pezzo comico del cabaret tista ing; L'Enrico comico e cabaret tista milanese; Ultime Definizioni