La definizione e la soluzione di: Da lui dipende la riuscita della gita o della festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ORGANIZZATORE

Curiosità/Significato su: Da lui dipende la riuscita della gita o della festa Purtroppo, la romantica gita viene rovinata da una serie di contrattempi, con Mike che s’innervosisce perché sente che Susan sta mollando la sua battaglia ...

Altre definizioni con dipende; riuscita; della; gita; della; festa; Quella fiscale accerta la malattia di un dipende nte; L'Istituto di Previdenza per i dipende nti Pubblici; Proclamò l'indipende nza del Vietnam nel 1945; Emirato arabo divenuto indipende nte nel 1961; Fuoriuscita viscerale; Arresta la fuoriuscita di sangue; Diffusione, fuoriuscita ; Si attiva per la riuscita di feste e banchetti; L'ufficio della cancelleria vescovile; Le suddivisioni della geologia; __ Refaeli, modella israeliana; Passo della Val Venosta; Quand'è grosso è agita to; Fuggita dalla patria; Si dice di occasione sfuggita , persa; Agita rsi, elettrizzarsi; L'ufficio della cancelleria vescovile; Le suddivisioni della geologia; __ Refaeli, modella israeliana; Passo della Val Venosta; Una festa tutt'altro che divertente; Un'animata e divertente festa in maschera che termina all'alba; La tipica festa autunnale di Monaco di Baviera; La festa di febbraio con la benedizione dei ceri; Ultime Definizioni