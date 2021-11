La definizione e la soluzione di: L'ordine di insetti cui appartengono le tèrmiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOTTERI

Curiosità/Significato su: L ordine di insetti cui appartengono le termiti di insetti moderni; molti degli insetti racchiusi nell'ambra fossile appartengono di fatto a generi contemporanei. Il ciclo biologico di un Insetto può ...

Altre definizioni con ordine; insetti; appartengono; tèrmiti; Sono uguali in disordine ; È combattuta quotidianamente dalle forze dell'ordine ; Un... po' d'ordine ; L'ordine in base al tempo; Gli insetti come api e formiche; Uccelli : ornitologo = insetti : x; Gli insetti come gli scarabei; Gli insetti come le cicale; appartengono al clero; Gli effetti che ci appartengono ; Ordine d'insetti a cui appartengono le zanzare; Gli uccellini che appartengono alla stessa covata; Ultime Definizioni