Soluzione 3 lettere : PIO

Curiosità/Significato su: L attributo dato ad Antonino Marco Aurelio Antonino Augusto (in latino: Marcus Aurelius Antoninus Augustus; nelle epigrafi: IMP • CAES • M • AVR • ANTONINVS • PIVS • FELIX • AVG; Roma ...

