La definizione e la soluzione di: Lascia il piede semi-scoperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANDALO

Curiosità/Significato su: Lascia il piede semi-scoperto ossa). Particolarmente importanti l'osso pelvico, il femore e la tibia, perché la loro forma lascia pensare che questa specie fosse già bipede. Era alta ...

