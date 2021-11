La definizione e la soluzione di: II... buco nella pancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMBELICO

Curiosità/Significato su: II... buco nella pancia dichiararlo impossibile, descrivendo il periodo della vita di Osman come un "buco nero". Alcuni studiosi hanno sostenuto che il nome originale di Osman era ...

