La definizione e la soluzione di: La foggia di certe orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SVENTOLA

Curiosità/Significato su: La foggia di certe orecchie 150 cm, mentre quella delle femmine è compresa tra i 135 ed i 145 cm. Le orecchie sono lunghe e larghe alla base, internamente molto pelose; il collo, soprattutto ...

Altre definizioni con foggia; certe; orecchie; Ascoli foggia : Pirro vi ottenne una celebre vittoria; foggia monete; La foggia architettonica; Comune foggia no che Federico II affidò ai Saraceni; Una sala di certe pasticcerie; Grande confusione e incerte zza; Arcobaleno in certe poesie; certe zza, convinzione; Mangiano le orecchie tte e bevono il Primitivo; Secondo un detto... fa orecchie da mercante; Una volpe subsahariana dalle grandi orecchie ; Con gli occhi aperti e le orecchie tese; Ultime Definizioni