La definizione e la soluzione di: Ha il dovere di imparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUDENTE

Curiosità/Significato su: Ha il dovere di imparare L'imparare facendo è un metodo educativo, utilizzato parallelamente da due importanti personalità nel mondo dell'educazione: Sir Robert Baden-Powell il ...

Altre definizioni con dovere; imparare; Il dovere di chi... rompe; Nel dovere e nei diritti; Sono del dovere in un dramma di Ionesco; Attaccata al dovere ; Ciò che l’inesperto deve ancora imparare ; Ha tutto da imparare ; Lo usa il bebè per imparare a camminare; Si studia per imparare capitali, fiumi e mari; Ultime Definizioni