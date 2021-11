La definizione e la soluzione di: Croccante per panna montata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIALDA

Curiosità/Significato su: Croccante per panna montata dolci, solitamente spolverate con zucchero a velo o servite con della panna montata (e/o frutto e gelato). Le gaufre di Liegi hanno contorno smussato, a ...

Altre definizioni con croccante; panna; montata; Sottile galletta croccante ; Sorta di sottilissima e croccante crêpe modenese; croccante per gelati; Coppette francesi di cialda croccante fra; La misura d’una spanna ; Cambiano panna in penne; La panna nel profitterol; Si appanna d'inverno; La lente montata su microscopi o telescopi; La split è un dolce con gelato e panna montata ; Crema a base di panna montata e zucchero a velo; La griglia che era montata davanti alla locomotiva - Cruciverba; Ultime Definizioni