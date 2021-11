La definizione e la soluzione di: Un corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PULSAR

Curiosità/Significato su: Un corpo celeste che emette radiazioni rapide e frequenti Stelle (disambigua). Una stella è un corpo celeste che brilla di luce propria. Si tratta di uno sferoide di plasma che attraverso processi di fusione nucleare ...

