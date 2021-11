La definizione e la soluzione di: La città del Portogallo in cui si esiliò Carlo Alberto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPORTO

Curiosità/Significato su: La citta del Portogallo in cui si esilio Carlo Alberto "Carlo Alberto" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Carlo Alberto (disambigua). Carlo Alberto di Savoia-Carignano (Carlo Alberto Emanuele ...

