La definizione e la soluzione di: Il cardinale che attira l'ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NORD

Curiosità/Significato su: Il cardinale che attira l ago almeno un cardinale per generazione, essendo generalmente destinati alla carriera religiosa i maschi secondogeniti. Leone X poi nominò cardinale almeno un ...

