La definizione e la soluzione di: __ Capello, allenatore di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FABIO

Curiosità/Significato su: __ Capello, allenatore di calcio Fabio Capello (Pieris, 18 giugno 1946) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Cresciuto calcisticamente nel settore ...

Altre definizioni con capello; allenatore; calcio; Biblico capello ne; Che ha un diavolo per capello ; Hanno un diavolo per capello ; Un demonio... che si ha per capello !; Il Conte allenatore iniz; Maurizio, allenatore di calcio; Il Giovanni ex allenatore di calcio a Pescara; Il Gattuso allenatore ; Nota squadra di calcio inglese; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; I giocatori di una squadra di calcio ; L'organismo che rappresenta i club europei di calcio ; Ultime Definizioni