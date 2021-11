La definizione e la soluzione di: Cambiano il danno in vanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VT

Curiosità/Significato su: Cambiano il danno in vanto se gli ordini che regolano il mondo sono creduti immutabili, in realtà cambiano. Inizia un discorso tecnico su come finirà il mondo. La teoria, dimostrata ...

cambiano la sposa in suora; cambiano il gesto in reato; cambiano i venti in cento; cambiano gamba in zampa; Grave danno finanziario; Affettuosità che si danno ; Si danno da sostenere; Pensieri che non danno pace; Essere motivo di vanto ; E' vanto prenderlo di petto; Sono motivo di vanto ; Cambiano il vanto in danno;