La definizione e la soluzione di: Lo è la birra inglese porter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCURA

Curiosità/Significato su: Lo e la birra inglese porter Porter è uno stile di birra, ottenuto con malti di colore scuro. Il termine "porter" in inglese significa facchino: la birra proposta per la prima volta ...

