La definizione e la soluzione di: Alberi dal bianco legno pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACERI

Curiosità/Significato su: Alberi dal bianco legno pregiato particolarmente ornamentale, per la presenza sull'albero di tre vivaci colori: il rosso dei frutti, il bianco dei fiori e il verde delle foglie. Dato che ...

