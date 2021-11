La definizione e la soluzione di: __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristallino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : UMOR

Curiosità/Significato su: __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristallino L'umor acqueo o umore acqueo è un liquido salino che si trova tra la cornea e l'altra lente naturale del nostro occhio, il cristallino. Contribuisce a ...

Altre definizioni con acqueo; liquido; salino; cornea; cristallino; Vapore acqueo presente nell'atmosfera; Un burrone subacqueo ; Presenza di vapore acqueo ; Quella elettronica emette per lo più vapore acqueo ; Un metallo... liquido ; Bagnata in un liquido ; S’incrementano con versamenti di liquido ; Un liquido semisolido; Un cappello simile al borsalino ma più largo; Rosalino Cellamare cantautore; Lo pseudonimo del cantautore Rosalino Cellamare; Processo infiammatorio della cornea ; In fondo alla cornea ; Infezione batterica di congiuntiva e cornea ; Patologia senile del cristallino oculare; L'appannamento del cristallino nell’occhio; I medici che esaminano il cristallino ; cristallino ; Ultime Definizioni