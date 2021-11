La definizione e la soluzione di: Un accurato esame clinico con scansione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAC

Curiosità/Significato su: Un accurato esame clinico con scansione accenni per l'utilizzo in campo osteoarticolare e veterinario. Durante una scansione cone beam, lo scanner ruota attorno alla testa del paziente, ottenendo ...

