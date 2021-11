La definizione e la soluzione di: La zona periferica di una città... con un termine derivato dal latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUBURBIO

Curiosità/Significato su: La zona periferica di una citta... con un termine derivato dal latino volte, afosa nonostante venga mitigata dal vicino mare. Classificazione climatica: zona C 1216 GR/G. Le origini di Cisterna sono antichissime: nel suo territorio ...

