La definizione e la soluzione di: Ville __: si identifica con Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUMIERE

Curiosità/Significato su: Ville __: si identifica con Parigi cercando altri significati, vedi Parigi (disambigua). Parigi (AFI: /pa'ri?i/; in francese Paris, pronuncia /pa?i/; con riferimento alla città antica, Lutezia ...

Altre definizioni con ville; identifica; parigi; ville tta svizzera; La capitale di fronte a Brazzaville ; La... ville Lumière; Località montana di ville ggiatura nel pistoiese; identifica l'indirizzo Internet; L'insieme di lineette che identifica i prodotti dei supermercati; Sigla utilizzata per identifica re una rete locale; Dottrina che identifica il bene col piacere; A parigi c'è quella de la Cité; Divide in due metà parigi ; Spinto... a parigi ; Gergo parigi no; Ultime Definizioni