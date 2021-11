La definizione e la soluzione di: I versi de Il 5 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SETTENARI

Curiosità/Significato su: I versi de Il 5 maggio Pasquale Costa (info file) Era de maggio — Versione strumentale Era de maggio è una canzone in lingua napoletana, basata sui versi di una poesia del 1885 di ...

Altre definizioni con versi; maggio; Un futuro universi tario; Visitandolo è possibile sentire molti versi ; Detto di tessuto avente due diritti diversi l'uno dall'altro; Carta geografica che diversi fica la possibilità di terremoti nel territorio; maggio rdomi medievali; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Può essere maggio re ma non capitano; Una scuola per maggio renni; Ultime Definizioni