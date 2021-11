La definizione e la soluzione di: Il veicolo ferroviario a cuscino d'aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROTRENO

Curiosità/Significato su: Il veicolo ferroviario a cuscino d aria cuscinetti in cui la lubrificazione con olio viene sostituita da un cuscino d'aria generato e mantenuto dalla rapida rotazione del cuscinetto stesso. Questo ...

