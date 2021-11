La definizione e la soluzione di: Svolge servizi di soccorso stradale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Curiosità/Significato su: Svolge servizi di soccorso stradale Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.) è il servizio di soccorso e allarme sanitario in sede extra ospedaliera attivo in Italia ...

Altre definizioni con svolge; servizi; soccorso; stradale; Si svolge tra giocatori; Spiccata capacità a svolge re una certa attività; Festa che si svolge in tenuta da notte: __ party; Quello Nautico si svolge alla Fiera di Genova; Ha un proprio servizi o; Il servizi o segreto degli USA; Sindrome che faceva evitare il servizi o militare; Ente di controllo parlamentare sui servizi segreti; Chi lo lancia chiede soccorso ; Richiesta di soccorso ; __ attrezzi: arriva in soccorso degli automobilisti; Quella di soccorso è un reato penale; Quello stradale è reato in Italia; Erano addetti all'illuminazione stradale cittadina; Macchina per spianare il materiale della pavimentazione stradale ; Il tributo al casello autostradale ;