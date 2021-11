La definizione e la soluzione di: Lo Stato con Dili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIMOR EST

Curiosità/Significato su: Lo Stato con Dili Dili (in portoghese Díli) è la capitale di Timor Est e il capoluogo del distretto omonimo. Si trova sulla costa settentrionale dell'isola di Timor, la ...

