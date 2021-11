La definizione e la soluzione di: La sostiene chi rinuncia all'assistenza legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AUTODIFESA

CuriositĂ /Significato su: La sostiene chi rinuncia all assistenza legale dedizione e assistenza; una regolamentazione che consentisse di sospenderne l'alimentazione e l'idratazione non costituirebbe quindi una rinuncia all'accanimento ...

Altre definizioni con sostiene; rinuncia; assistenza; legale; La sostiene chi acquista; Pacifico sostiene l'unità dei cristiani separati; Si dice di chi sostiene idee ormai sorpassate; sostiene 1'accusa; Li ripete chi non vuol rinuncia re; Chi l’abbandona, rinuncia alla competizione; La spontanea rinuncia fatta per devozione; Fa rinuncia re al voto; Fornisce l’assistenza al volo nel nostro Paese; L'ONU per l'assistenza dell’infanzia; Software di assistenza vocale firmato Microsoft; Istituzione religiosa di assistenza ai bisognosi; Quello legale si occupa di bilanci e contabilità ; Quello di Chili e di Netflix è legale ing; La mail con valenza legale di invio e consegna; Documento con valore legale ; Ultime Definizioni