La definizione e la soluzione di: Sostanze che inducono risposte immunitarie.

Soluzione 8 lettere : ANTIGENI

Curiosità/Significato su: Sostanze che inducono risposte immunitarie gamma. Queste citochine poi stimolano le funzioni immunitarie come l'attivazione delle cellule immunitarie, la loro proliferazione e la differenziazione. ...

Altre definizioni con sostanze; inducono; risposte; immunitarie; sostanze coloranti; Accumulo di sostanze che abbassano il pH sanguigno; E' causato da sostanze nocive contenute nel cibo; Effetto... di un farmaco senza sostanze attive; Dipendenza da bevande che inducono ubriachezza; Lo sono le risposte no e mai; Le risposte che non rispondono; Vengono fatte per avere risposte ; risposte a quesiti e indovinelli;