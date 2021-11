La definizione e la soluzione di: Segnano il tracciato dello slalom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PORTE

Curiosità/Significato su: Segnano il tracciato dello slalom frame precedenti. Moto surfing Onda slalom (1-4 giocatori): il giocatore in questione deve attraversare nel tracciato attraverso delle porte nel minor tempo ...

Altre definizioni con segnano; tracciato; dello; slalom; Vi si segnano i voti degli esami universitari; segnano ore e minuti sull'orologio; Stock: certe aziende le assegnano ai dirigenti; Si segnano sulle pagelle; Rintracciato , ritrovato; Gira sul tracciato di F1 dopo un incidente ing; Rintracciato , scoperto; Stracciato ; La scuola in cui insegnò Pirandello dal 1897 al 1922; Lo è la voglia dello scansafatiche; L' __ delle mogli, commedia di Pirandello ; La Smutniak dello schermo; Lo sport degli slalom isti; Si mettono per lo slalom ; Incerare... per lo slalom ; Lo start di discesisti e slalom isti; Ultime Definizioni