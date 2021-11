La definizione e la soluzione di: San Pietro in __ la chiesa con il Mosè di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VINCOLI

Curiosità/Significato su: San Pietro in __ la chiesa con il Mose di Michelangelo soprattutto per ospitare la tomba di Giulio II con il celebre Mosè di Michelangelo Buonarroti. La basilica è una rettoria affidata dai canonici regolari della ...

Altre definizioni con pietro; chiesa; mosè; michelangelo; Quella di San pietro sovrasta Roma; Aldo __, Don pietro nel film Roma città aperta; Il vero nome di san pietro ; Undici di San pietro burgo; Un'arcata della chiesa ; Dove s'è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa ; Quando lavora in chiesa ... si fa sentire da tutti; Si sgrana in chiesa ; Il fratello che accompagnò mosè sul monte Sinai; Apparve a mosè sul Sinai; Il monte che fu asceso da mosè ; Il successore di mosè ; Celebre affresco di michelangelo : La __ di Adamo; Un capolavoro di michelangelo ; La cappella del Giudizio Universale di michelangelo ; Lo scolpì michelangelo ;