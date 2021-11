La definizione e la soluzione di: Permette di eliminare le piccole scabrosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SMERIGLIATURA

Altre definizioni con permette; eliminare; piccole; scabrosità; Non è una parete ma permette di dividere la stanza; permette la navigazione con il pilota automatico; permette di far pratica; permette di tener fermo il violino; eliminare grassi, calorie... e rifiuti; Preliminare , precedente; L’operazione di eliminare le grinze; eliminare dal corpo le sostanze nocive; Corre con le più piccole auto; Sono piccole imperfezioni; Si usa per piccole pesate; Erano piccole e velocissime unità da guerra; Privi di scabrosità ; Ultime Definizioni