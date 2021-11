La definizione e la soluzione di: Per farlo si deve scavare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FOSSO

Curiosità/Significato su: Per farlo si deve scavare Rebecca in modo tale da farlo ritornare in sesto. Durante il processo, Annalise è rimproverata su come le sue argomentazioni si basino su speculazioni ...

Altre definizioni con farlo; deve; scavare; Si usava farlo in due con spade o pistole; farlo con gli occhi significa spalancarli; farlo alle spalle significa tradire; Cedere come può farlo un terreno; deve piacere all'attore; La prepara chi deve partire; Si deve evitare di prestarlo alle critiche; Chi riceve degli ospiti, deve fare quelli di casa; Abbattere o scavare con un arnese manuale; Un attrezzo per scavare terre e rocce; Ultime Definizioni