La definizione e la soluzione di: Se non lo si attizza, muore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FUOCO

Curiosità/Significato su: Se non lo si attizza, muore lui non è solo un mezzo per scaldarsi ma uno strumento di riflessione quando la carica fino a scoppiare o quando ne attizza il fuoco anche se non ce n'è ...

