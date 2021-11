La definizione e la soluzione di: Non abbandona l'ottimista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPERANZA

Curiosità/Significato su: Non abbandona l ottimista scientifica in esse, queste sono quadri luminosi, vivaci e riflettono la musica ottimista e allegra che li ispirò e la città nella quale vennero prodotti. Altri ...

Altre definizioni con abbandona; ottimista; Chi l’abbandona , rinuncia alla competizione; Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia; abbandona re la battaglia; abbandona no il fronte; Lo è l'ottimista nei confronti del futuro; Come le previsioni dell'ottimista ; Il colore dell'ottimista ; Le abbandona chi non è più ottimista ; Ultime Definizioni