Soluzione 2 lettere : AS

Curiosità/Significato su: Nel vaso e nella cassa Il vaso di espansione è un componente idraulico presente nelle caldaie per il riscaldamento domestico, ha la funzione di contenere le variazioni improvvise ...

Lo frodano gli evaso ri del fisco; Un grosso vaso per l'olio; Un vaso di metallo per gli archeologi; Il vaso in cui brucia l'incenso liturgico; Pensare, accogliere nella mente; Non mancano nella parure; Ha un'apertura nella quale si introducono schede; nella farina integrale; Si suonano con la grancassa ; Team ciclistico in cui ha militato Davide cassa ni; La cassa di una chitarra; Il risparmio gestito da cassa depositi e prestiti;