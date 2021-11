La definizione e la soluzione di: Natanti per naufraghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZATTERE

Curiosità/Significato su: Natanti per naufraghi locali alcune imbarcazioni civili e pescherecci locali hanno notato i naufraghi e dato l'allarme caricando la maggior parte dei superstiti a bordo; numerosi ...

Altre definizioni con natanti; naufraghi; Ricoveri per natanti e... lattanti; Mette in pericolo i natanti ; Materiale per natanti ; natanti per bagnanti; Lo lanciano i naufraghi ; Appoggi... per naufraghi ; Ultime Definizioni