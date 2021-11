La definizione e la soluzione di: Il mare lontano da riva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LARGO

Curiosità/Significato su: Il mare lontano da riva basso della Terra libero da acque e ghiacci è la riva del Mar Morto (-423 metri). Il punto più lontano dal centro della Terra è la cima del monte Chimborazo ...

