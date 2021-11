La definizione e la soluzione di: L'Intercity sull'orario ferroviario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IC

Curiosità/Significato su: L Intercity sull orario ferroviario treni Intercity collegano oltre 200 città italiane, e prevedono due livelli di servizio, cioè 1ª e 2ª classe. La numerazione sull'orario ferroviario è compresa ...

