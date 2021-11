La definizione e la soluzione di: 49 Ai lati dell'hovercraft. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HT

Curiosità/Significato su: 49 Ai lati dell hovercraft ritenere che questo velivolo utilizzasse un cuscino d'aria come quelli degli hovercraft. Nel 1948, quando la marina statunitense bandì un concorso per un nuovo ...

Altre definizioni con lati; dell; hovercraft; Quartiere formato da più isolati ; La zona periferica di una città... con un termine derivato dal lati no; Il permesso in lati no; Piede lati no con due sillabe brevi e una lunga; Segnano il tracciato dell o slalom; Il contatore dell 'auto pubblica; Cè anche quella dell a fortuna; La coda dell e scimmie; Nome italiano dell'hovercraft ; Ai lati dell’hovercraft ; Ultime Definizioni