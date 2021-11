La definizione e la soluzione di: L'arma delle cariche a cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIABOLA

Curiosità/Significato su: L arma delle cariche a cavallo ancorati alle loro abitudini e montate interamente a cavallo fino al tardo 1942. Le origini delle unità a cavallo risalgono ai reparti di cavalleria istituiti ...

Altre definizioni con arma; delle; cariche; cavallo; Industria Farma ceutica; Il pannello dell'arma dio; Frotte di gente arma ta; Un’arma come la misericordia; Tito, eroico bresciano delle Dieci giornate; Turbamento delle acque; Secrezione delle mucose; Uno dei monti delle battaglie dell'Isonzo; I rifiuti delle discariche ; Pericoloso liquido che si forma nelle discariche ; Movimenti sismici tremori per scariche elettriche; Il moto che non necessita ricariche ; Il cavallo al quale non si guarda in bocca; Buon cavallo da corsa; Quelle del cavallo sono dette frogie; Un cavallo che si spaventa facilmente; Ultime Definizioni