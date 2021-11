La definizione e la soluzione di: L'antico nome di San Giovanni d'Acri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TOLEMAIDE

Curiosità/Significato su: L antico nome di San Giovanni d Acri Acri (nota in italiano anche come San Giovanni d'Acri o Tolemaide; in ebraico: ????????, ‘Akkô; in arabo: ?????, ?Akka) è una città che dal 1948 fa parte ...

Altre definizioni con antico; nome; giovanni; acri; L'antico palazzo municipale dell'Italia settentrionale; antico nome della Sicilia; L’Autorità nazionale antico rruzione; antico in breve; Il nome di Dei Tali; Il nome di Ponchielli; Città della Tessaglia il cui nome significa fortezza; Il fenome no che ha originato le doline; Con giovanni e Giacomo in Fuga da Reuma Park; giovanni Antonio, famoso pittore veneziano; Secondo giovanni Pascoli ce n'è uno in ognuno di noi; Fra Sesto e giovanni ; Asciugare le lacri me; Il portale dei templi e dei luoghi sacri dello shintoismo; Paramenti sacri ; Ha le lacri me agli occhi; Ultime Definizioni