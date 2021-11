La definizione e la soluzione di: Hanno formulato molte ipotesi sulI'esistenza di altri mondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UFOLOGI

Curiosità/Significato su: Hanno formulato molte ipotesi sulI esistenza di altri mondi

Altre definizioni con hanno; formulato; molte; ipotesi; suli; esistenza; altri; mondi; hanno coraggio da vendere; hanno per base un cerchio; hanno temibili denti; Le hanno Roma e Ostia; È formata da molte viti; I mostro con molte teste che fu ucciso da Eracle; Risolvevano molte controversie; Il compositore di molte colonne sonore Tiomkin; La condizione che rende accettabile un'ipotesi ; ipotesi o premessa; Impongono di scegliere tra due ipotesi equivalenti; Apre un'ipotesi ; Secerne l'insuli na; Lo sono l'insuli na e il cortisone; Deve fare spesso iniezioni di insuli na; Sostanze come l’insuli na; Che vive nel nostro medesimo periodo di esistenza ; Il collaudo della resistenza di un'automobile agli urti; Rivista della resistenza francese fondata nel 1941; In equitazione, gara di resistenza lunga molti km; Parente d’altri tempi; Ne sfonda una aperta... chi tenta cose già fatte dagli altri ; Far scrivere ad altri leggendo; In altri termini; Fu campione mondi ale dei pesi superleggeri nel '60; L'Italia la sconfisse 4 a 3 ai mondi ali del 1970; Quelli solidi urbani sono immondi zia; Le rappresentano le squadre ai tornei mondi ali; Ultime Definizioni