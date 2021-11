La definizione e la soluzione di: Grande città svizzera di confine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BASILEA

Curiosità/Significato su: Grande citta svizzera di confine Bad Zurzach a seguito di un referendum popolare tenutosi il 21 maggio 2006 ^ Aggregazione tra comuni recentemente attuata. Comuni di confine dell'Italia ...

