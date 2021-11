La definizione e la soluzione di: Giungono all'ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FERITI

Curiosità/Significato su: Giungono all ospedale portarlo in ospedale e su consiglio di Jade decidono di far dichiarare Rex morto per il bene di Robbie. Così i ragazzi giungono in ospedale e convincono ...

Altre definizioni con giungono; ospedale; Le rette che nei poligoni congiungono due vertici non consecutivi; giungono all'orecchio; Lo raggiungono certi pesi massimi; Le temperature che in genere si raggiungono di notte; Trattenuta in ospedale ; Sovrintende al buon funzionamento dell'ospedale ; ospedale nella sua forma desueta; Periodo di apprendistato del medico in ospedale ; Ultime Definizioni