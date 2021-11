La definizione e la soluzione di: Lo frequenta il goliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATENEO

Curiosità/Significato su: Lo frequenta il goliardo ricostruzione storica e letteraria del passato medievale.'». La parola "goliardo" o, meglio, "goliarda", è spesso considerata la contrazione di "Golia Abelardo". In ...

